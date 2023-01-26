القاهرة تعلن عودة 5 مصريين أصيبوا في حريق سفينة أمام سواحل تركيا

2023/01/26 | 03:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية المصرية، يوم الأربعاء، عودة 5 من مواطنيها من إجمالي ١٤ مصريا أصيبوا في حادث حريق تعرضت له السفينة BEATA ALFA أمام السواحل التركية.

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