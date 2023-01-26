لماذا قررت واشنطن إرسال دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا؟

2023/01/26 | 04:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لعدة أشهر ورغم مطالبات كييف المستمرة، لم توافق واشنطن على إرسال دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا ضمن المساعدات العسكرية، لتعلن الأربعاء عن موافقتها لإرسال دبابات أبرامز، والتي ترافقت مع إعلان ألمانيا موافقتها على إرسال دبابات ليوبارد الثقيلة.

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