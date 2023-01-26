موقع: تعطل تطبيقات ميتا لآلاف المستخدمين في أميركا

2023/01/26 | 05:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر موقع داون ديتكتور الذي يتتبع حالات انقطاع الإنترنت أن تطبيقات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة "ميتا بلاتفورمز" تعطلت الأربعاء لآلاف المستخدمين في الولايات المتحدة.

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