ما أهمية تزويد أوكرانيا بالدبابات الأمريكية والألمانية خلال حربها ضد روسيا؟

2023/01/26 | 06:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، أنه يخطط لإرسال 31 دبابة من طراز أبرامزM1 إلى أوكرانيا، وقال في تصريحات بالبيت الأبيض، إن هذا الدعم الأمريكي يهدف إلى مساعدة كييف على "الدفاع عن سيادتها"، وأوضح أن إرسال الدبابات لا يعني أنها تشكل "تهديدا هجوميا لروسيا".

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