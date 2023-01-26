المؤشر العربي يكشف ما تحت الرماد

2023/01/26 | 06:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعيد المؤشر العربي التذكير بحقائق أصبحت شائعة في العالم العربي، والتسليم بها أو البناء عليها لا يدعو للاستغراب، ومن هذه الحقائق أن شعوب الدول الخاضعة للمؤشر يرون أن الأمور في بلادهم لا تسير بالاتجاه الصحيح، وأن أزمتهم الاقتصادية والمعيشية مستمرة، وهي أساس البلاء في حياتهم، فهم يئنون من الفقر والبطالة، ويرفعون صوتهم احتجاجا على ضعف الخدمات العامة، واستشراء الفساد المالي والإداري.

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