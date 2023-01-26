الفساد يعلن حربه على العراقيين

2023/01/26 | 07:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: فاروق يوسف عبر الستين سنة الماضية مر العراق بحروب متعددة الأشكال ومختلفة الجبهات.حروب داخلية، من خلالها كانت الأحزاب يذبح بعضها البعض الآخر وحروب خارجية وصل بعضها إلى درجة...أكمل القراءة ←

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