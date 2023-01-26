حكاية غرق الدينار في البنك

2023/01/26 | 07:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سمير داود حنوش ليس من مقاصد العنوان البحث في أسباب تعويم الدينار وعدم صموده وتهاويه المتسارع أمام الدولار وإن كان للغرق في معنى العنوان أو في مقصدنا هدف واحد، فحكايات...أكمل القراءة ←

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