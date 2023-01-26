فرنسا.. لوحة الخميني في باريس تتعرض للتخريب

2023/01/26 | 07:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت الشرطة الفرنسية، الأربعاء، أن لوحة عرض مثبتة على أرض خاصة لتكريم ذكرى إقامة الزعيم الإيراني الراحل الخميني في فرنسا تعرضت للتخريب.

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