أمير قطر يولم تكريما للعاهل الأردني في الدوحة.. وهذا ما ناقشاه

2023/01/26 | 08:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد مأدبة عشاء تكريما للعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين في العاصمة القطرية، الدوحة.

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