شركات ومواقع تبحث عن بريدك الإلكتروني.. نصائح للحفاظ على الخصوصية

2023/01/26 | 08:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما تتصفح الويب، تطلب العديد من المواقع والتطبيقات جزءا من المعلومات الأساسية التي ربما تقوم بتسليمها دون تردد، مثل عنوان بريدك الإلكتروني، وقد يبدو الأمر غير ضار، ولكن عندما تدخل الإيميل، فإنك تشارك معلومات مهمة بالنسبة للمعلنين والشركات، وعليك التفكير مرتين قبل القيام بذلك، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

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