النفط يتباين مع ضعف الدولار وارتفاع المخزونات الأمريكية

2023/01/26 | 08:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تباينت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، مع ضعف الدولار وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية .

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتًات إلى 86.06 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:19 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتًا إلى 80.32 دولارًا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 533 ألف برميل إلى 448.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يناير كانون الثاني.

كما ساعد الدولار الأمريكي على تعزيز اسعار النفط، والذي ضعف مقابل اليورو يوم أمس الأربعاء حيث توقف المستثمرون إلى حد كبير عن أي رهانات كبيرة قبل اجتماعات البنك المركزي الأسبوع المقبل ، بما في ذلك اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.

وكان أحد العوامل التي منع النفط من الارتفاع هو القلق بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يعيق الطلب على الوقود.

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