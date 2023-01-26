2023/01/26 | 09:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

صعدت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، بعد زيادة أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، بينما جعل انخفاض الدولار النفط أقل سعرا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا إلى 86.24 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 30 سنتا إلى 80.45 دولار للبرميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام زادت 533 ألف برميل إلى 448.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يناير .



ويقل هذا بكثير عن توقعات بزيادتها مليون برميل بحسب رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صعود جديد لأسعار النفط.. برنت فوق 86 دولارا للبرميل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صعود جديد لأسعار النفط.. برنت فوق 86 دولارا للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).