2023/01/26 | 09:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، وبرفقة وفد نيابي إلى الجزائر.وذكر مكتبه في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن “الحلبوسي وبرفقة وفد نيابي يضم نائب الرئيس شاخوان عبد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يصل الجزائر المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يصل الجزائر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يصل الجزائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).