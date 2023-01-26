حوادث أمنية..

2023/01/26 | 09:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنيكشف مصدر أمني، اليوم الخميس، الحوادث الأمنية والجنائية في العاصمة بغداد، فيما أشار الى مقتل واصابة شخصين وانتحار شابة أخرى بأسلوب "الشنق".

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