4.3 مليار دولار احتياجات في 2023 لتمويل الاستجابة الإنسانية

2023/01/26 | 09:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الأمم المتحدة احتياجها إلى 4.3 مليار دولار لتمويل أنشطتها الإنسانية خلال العام الجاري في اليمن الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية بالعالم بفعل الحرب المستمرة لسنوات.ونقلت وكالة الاسوشيتد برس عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قوله إن الأموال مطلوبة لمساعدة 17.3 مليون شخص من الفئات الأشد ضعفاً في اليمن خلال عام […]

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