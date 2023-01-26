2023/01/26 | 09:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، يرافقه وفد نيابي يضم نائب الرئيس شاخه وان عبد الله وعدداً من النوابإلى الجزائر؛ وكان في استقباله رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي.

وسيشارك الوفد في اجتماعات الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، فضلاً عن ترؤسه اجتماعَالمجموعة الجيوسياسية العربية المنعقد على هامش المؤتمر.

التالي

منذ 47 دقيقة

السوداني يتوجه إلى فرنسا

منذ 9 ساعات

رئيس مجلس النواب يتوجه إلى الجزائر

منذ 11 ساعة

مشيداً بقرار القضاء..



القانون: ارسال الأموال لكردستان سيتم عند الوفاء بالوعود

منذ 11 ساعة

تحالف السيادة يعلق على قرار المحكمة الاتحادية بشأن إقليم كردستان

منذ 11 ساعة

قيادي كردي: اجراء المحكمة الاتحادية بشأن اموال الاقليم “قرار سياسي”

منذ 11 ساعة

أربعة أسباب دفعت العراق لمغادرة قائمة كبار منتجي “التمور”

منذ 11 ساعة

وزير الخارجية والسفيرة الأمريكية يبحثان التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف

منذ 12 ساعة

برلماني يكشف عن اتفاق جديد بشأن قانون النفط والغاز

منذ 12 ساعة

البارتي يؤكد استمرار الخلافات مع اليكتي رغم التدخلات..”اجتماع مهم قريباً”

منذ 12 ساعة

مصدر يكشف عن صدور أوامر قبض بحق وزراء سابقين قريباً

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس النواب يصل إلى الجزائر) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس النواب يصل إلى الجزائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).