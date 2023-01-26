تراجع وفيات كورونا في الصين

2023/01/26 | 09:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الصينية، تراجع الوفيات اليومية الناتجة عن كورونا بنحو 80% منذ بداية الشهر الحالي، في إشارة ربما إلى تراجع عدد الإصابات.

واجتاحت أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان موجة إصابات واسعة النطاق بفيروس كورونا منذ أن أوقفت بكين بشكل مفاجئ سياستها صفر كوفيد وما تشمله من إجراءات صارمة.

ويُعتقد أن أرقام بكين تمثل فقط جزءا بسيطا من الحقيقة، بالنظر إلى التعريف الصيني الضيق للوفاة الناتجة عن الإصابة بكوفيد إضافة الى التقديرات الرسمية حول إصابة أعداد كبيرة من السكان.

وأفاد المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي عن وفاة قرابة 13 ألف شخص بين 13 و19 كانون الثاني/يناير بسبب أمراض مرتبطة بكوفيد، بعد إعلان سابق عن وفاة نحو 60 ألف شخص في المستشفيات جراء الفيروس خلال شهر.

لكن بيانات الحكومة الأخيرة وتقارير إعلامية تشير إلى أن الموجة ربما بدأت بالانحسار منذ أن بلغت ذروتها أواخر كانون الأول/ديسمبر وأوائل كانون الثاني/يناير عندما كانت المستشفيات ومحارق الجثث مكتظة.

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