اتهمته بقبول رشاوى.. أمريكا تعتزم منع الرئيس البنمي السابق وعائلته من دخول البلاد

2023/01/26 | 09:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستمنع رئيس بنما السابق ريكاردو مارتينيلي وعائلته من دخول البلاد، واتهمه بقبول رشاوى.

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