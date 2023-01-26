أوكرانيا تحذر من غارات جوية جديدة.. وشركة الكهرباء تنفذ قطعا طارئا للطاقة

2023/01/26 | 09:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش الأوكراني، الخميس، إن القوات الروسية شنت هجوما فاشلا بطائرات مسيرة إيرانية على مناطق وسط أوكرانيا والعاصمة كييف.

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