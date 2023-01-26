ذي قار تعتزم اعتماد توسعة رقميَّة في حقولها النفطيَّة

2023/01/26 | 10:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تعتزم محافظة ذي قار خلال السنوات المقبلة التوسع بمجال الادارة الرقميَّة في الحقول النفطية عبر الانتقال من التشغيل اليدوي إلى الأوتوماتيكي، ما يعني معالجة العديد من عمليات الإنتاج والتكرير وخفض النفقات المالية.

وقال مدير عام الشركة علي العبودي في تصريح أوردته الصحيفة الرسمية إن "التوسعة تعتبر خطوة مهمة لدعم الصناعات النفطية في العراق".

وأضاف العبودي، أن "التحول من التشغيل اليدوي إلى الأوتوماتيكي، من شأنه أن يرفع كمية النفط المستخرج إلى جانب رفع كفاءة الإنتاج وتذليل المشكلات التي كانت ترافق العمليات الفنية داخل الحقل".

وباشرت شركة نفط الجنوب أولى خطواتها في التشغيل الأوتوماتيكي لحقل صبة النفطي، بعد إدخال منظومة سيطرة إلكترونية، وبدأ التشغيل التجريبي في الحقل.

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