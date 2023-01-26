2023/01/26 | 10:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

عكس الذهب مساره للارتفاع اليوم الخميس، مع ضعف الدولار، بينما يراقب المستثمرون عن كثب عددًا كبيرًا من البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة التي قد تؤثر على اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1942.60 دولار للأوقية.

وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها وسط إقبال على المعدن النفيس بفعل مخاوف بشأن ركود عالمي وآمال في إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وانخفض الدولار 0.3 بالمئة يوم الخميس مما جعل الذهب أكثر إغراء لحائزي العملات الأخرى.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 23.81 دولاراً للأوقية، بينما انخفض البلاتين 1.5 بالمئة إلى 1041.63 دولارا، وتراجع البلاديوم 2.7 بالمئة إلى 1696.50 دولار امريكي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب العالمي يرتفع مع ضعف الدولار ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب العالمي يرتفع مع ضعف الدولار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).