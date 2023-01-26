2023/01/26 | 10:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أظهرت وثيقة حصل عليها / المركز الخبري الوطني/، اليوم الخميس، تحرك من وزارة الداخلية ضد المدعوة “أم فهد” بعد فيديوهات رقض وإيحاءات فاضحة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد فيديوات رقص فاضحة..



لجنة متابعة المحتوى السيئ ترصد ‘أم فهد’ المركز الخبري الوطني.

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