القوات التركية تنسحب من قواعدها العسكرية شمالي العراق

2023/01/26 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

كشفت منظمة ستراتفور الامريكية المعنية بالشؤون الاستخباراتية والتحليلات الأمنية، اليوم الخميس، حصولها على معلومات تشير الى قيام القوات التركية بترك القواعد العسكرية التي اقامتها في الشمال العراقي لإسباب غير معروفة.

وقالت المنظمة عبر تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، إن "مصادراً عسكرية ومدنية مطلعة اكدت لها بأن القوات التركية باشرت بالانسحاب من عدة قواعد عسكرية اقامتها في وقت سابق في مناطق شمالي العراق وتحديدا محافظة دهوك".

وأشارت المنظمة الى أن "المعلومات لم تكشف حتى اللحظة عن أسباب انسحاب القوات التركية بشكل مفاجئ من عدة قواعد عسكرية داخل الشمال العراقي"، مبينةً أن "تركيا خفضت من أنشطتها العسكرية في الشمال العراقي، منذ اشهر ولإسباب غير واضحة"، على حد قولها.

يذكر أن الجيش التركي يواصل منذ أعوام، عملياته العسكرية في مناطق وقرى اقليم كردستان، بذريعة محاربة مقاتلي حزب العمال الكردستاني المعارض للنظام التركي الذي تصنفه أنقرة منظمة "إرهابية".

ونفذت القوات التركية عشرات العمليات العسكرية، توغلت خلالها حدود العراق واقليم كردستان، بهذه الحجة، حيث تمركزت في بعض المواقع وقصفت مواقع أخرى، ما أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة آخرين، فضلاً عن إحراق مئات الدونمات من الأراضي الزراعية وإخلاء السكان للقرى الواقعة تحت نيران القصف.

تحرير: أ.ق

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