2023/01/26 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم - بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء الجوية: أمطار و ثلوج خلال الأيام الاربعة المقبلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد، فيما توقعت تساقطاً للأمطار والثلوج خلال الايام الأربعة المقبلة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء الجوية: أمطار و ثلوج خلال الأيام الاربعة المقبلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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