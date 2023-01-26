2023/01/26 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد، فيما توقعت تساقطاً للأمطار والثلوج خلال الايام الأربعة المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء الجوية: أمطار و ثلوج خلال الأيام الاربعة المقبلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانواء الجوية: أمطار و ثلوج خلال الأيام الاربعة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).