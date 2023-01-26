وفد أمني يصل كركوك

2023/01/26 | 10:30 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنيوصل وفد أمني برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية، اليوم الخميس، الى محافظة كركوك.

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