كشف ملابسات جريمة قتل

2023/01/26 | 10:30 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنكشفت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الخميس، ملابسات جريمة قتل غامضة لرجلين كانا يستقلان عجلة ضمن منطقة الشعب شرق بغداد.

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