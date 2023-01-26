الادارة تخدم مجتمع بينما الطبيب يخدم فرد

2023/01/26 | 10:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

وانا استمع لمقطع فيديو للسيد رشيد

الحسيني يسال ايهما افضل كلية الطب ام

كلية الادارة والاقتصاد ؟ فتردد

الحاضرون من الاجابة لانهم لا يعرفون

المغزى من السؤال وقال احدهم عبارة لم

ا

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