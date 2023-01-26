الجمعيات الفلاحية في كربلاء تدعو إلى عدم رمي مخلفات الأشجار والأنقاض في المبازل

2023/01/26 | 10:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد

المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في

كربلاء المقدسة السيد حسين شايش ذعذاع

الشمري الفلاحين والمزارعين والأهالي

إلى عدم رمي النفايات وجذوع النخيل

ومخلفات الأشجار والأنق

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