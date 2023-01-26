العتبة العسكرية تعلن عن 400 موكب خدمي وعزائي يقدم خدمات لزوار االمام الهادي في سامراء

2023/01/26 | 10:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة العسكرية المقدسة عن

إتمام استعدادتها لاستقبال الزائرين في

ذكرى استشهاد الامام علي الهادي عليه

السلام..

وقال رئيس قسم الخدمية في العتبة

العسكرية المقدسة مهند مكي لوكالة نون

الخبرية ان " ك

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