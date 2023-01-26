2023/01/26 | 10:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iFAPyxzTrL4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نينوى.. وزير البيئة الاتحادي يبحث مع الحكومة المحلية الواقع البيئي للمحافظة بعد التحرير) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نينوى.. وزير البيئة الاتحادي يبحث مع الحكومة المحلية الواقع البيئي للمحافظة بعد التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).