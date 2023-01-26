اليوم.. استئناف منافسات الدوري الممتاز

2023/01/26 | 10:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تنطلق اليوم الخميس، منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الممتاز لكرة القدم، بإقامة خمس مباريات.وسيواجه فريق القاسم ضيفه الحدود على ملعب كربلاء الدولي عمد الساعة الثانية ظهراً وفي ذات التوقيت يلاعب النجف فريق دهوك على ملعب النجف الدولي.وعند الثانية ظهراً أيضاً، يلاقي النفط فريق الصناعة على ملعب الشعب الدولي كما سيلاعب […]

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استئناف منافسات الدوري الممتاز أولاً على ايرث نيوز.

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