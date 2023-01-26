الحزب الإسلامي ينفي الانباء الكاذبة عن تحالف مزعوم مع الحلبوسي

2023/01/26 | 11:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مركز الأنبار للحزب الإسلامي

العراقي، الخميس، الأنباء الكاذبة التي

روجت في بعض مواقع التواصل الاجتماعي،

وتحدثت عن تحالف مزعوم عقد مع رئيس

البرلمان لقاء ما اسماها غنائم ومواقع.

وقال المركز في بيان ص

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