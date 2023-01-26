الإطاحة بشبكة لتزوير وتبديل الدفاتر الإمتحانية في بغداد

2023/01/26 | 11:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن جهاز الأمن الوطني في بغداد، اليوم الخميس، الإطاحة بشبكة لتزوير وتبديل الدفاتر الامتحانية بحوزتهم (280) دفتراً.

وذكر بيان للجهاز أنه “استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة وبعد إستحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في العاصمة بغداد من الإطاحة بشبكة لتزوير وتبديل الدفاتر الامتحانية لمرحلة الثالث المتوسط من خلال التلاعب بالدرجات بعد نقل الدفاتر إلى مكان آخر بالاتفاق مع مجموعة من الطلبة مقابل الحصول على مبالغ مالية”.

وأضاف أن “التحقيقات أفضت إلى أن الشبكة يديرها مدير مدرسة متوسطة ومعاونه وشخص آخر وقد ضُبطوا بالجرم المشهود وبحوزتهم (280) دفتراً اِمْتِحَانِيًّا بعضها جرى تمزيقها لغرض الاستبدال.

وتابع أن “المتهمين تم تسليم جَمِيعًا مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.

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