2023/01/26 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما كميات كبيرة من المواد المخدرة وادوات التعاطي في بغداد.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومن خلال مفارز المديرية العامة للمخدرات والمؤثرات العقلية وبعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت من القاء القبض على تاجري مخدرات".

وأضاف البيان "كما ضبط بحوزتهما كيلو ونصف الكيلو من مادة (الماريجوانا) المخدرة وضبط ١١ ارگيلة إلكترونية تحتوي مادة المارجوانا السائلة ومواد اخرى تستخدم للتعاطي في بغداد".

وأشار الى أنه "اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية وتوقيفهما حسب المادة٢٨ من قانون المخدرات".





تحرير:أ.غ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما كميات كبيرة وادوات تعاطي في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما كميات كبيرة وادوات تعاطي في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).