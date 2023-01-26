الأمن الوطني يُطيح بشبكة لتزوير وتبديل الدفاتر الإمتحانية في بغداد

2023/01/26 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الخميس، الإطاحة بشبكة لتزوير وتبديل الدفاتر الامتحانية بحوزته 280 دفترا في بغداد.

وذكر بيان للجهاز تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في العاصمة من الإطاحة بشبكة لتزوير وتبديل الدفاتر الامتحانية لمرحلة الثالث المتوسط من خلال التلاعب بالدرجات بعد نقل الدفاتر إلى مكان آخر بالاتفاق مع مجموعة من الطلبة مقابل الحصول على مبالغ مالية".

وأضاف أن "التحقيقات أفضت إلى أن الشبكة يديرها مدير مدرسة متوسطة ومعاونه وشخص أخر وقد ضُبطوا بالجرم المشهود وبحوزتهم (٢٨٠) دفتراً امتحاني بعضها جرى تمزيقها لغرض الاستبدال".

وتابع "حيث تم تسليم المتهمين جميعا مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

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