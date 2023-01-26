يديرها مدير مدرسة.. الاطاحة بشبكة لتزوير وتبديل الدفاتر الامتحانية في بغداد (صور)

2023/01/26 | 11:21 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، الاطاحة بشبكة لتزوير وتبديل الدفاتر الامتحانية في العاصمة بغداد.

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