بعد الدبابات.. اقتراح بمساعدة كييف بـ

2023/01/26 | 11:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "لوكهيد مارتن" إنها على استعداد لتلبية الطلب على طائراتها من طراز F-16، في ظل توجه الغرب لتزويد كييف بطائرات مقاتلة، بينما اقترحت دولة أوروبية إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا لمساعدتها في ساحة المعركة.

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