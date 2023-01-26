2023/01/26 | 11:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة تحقيق الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، يوم الخميس، منع سفر بحق الوكيل السابق لوكالة الاستخبارات أحمد “أبو رغيف”، ومنحه مدة قانونية لإثبات مشروعية مصادر أمواله.وشكل رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي في شهر آب /أغسطس 2020 لجنة … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة الكرخ: منع سفر بحق الوكيل السابق لوكالة الاستخبارات أحمد أبو رغيف) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة الكرخ: منع سفر بحق الوكيل السابق لوكالة الاستخبارات أحمد أبو رغيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).