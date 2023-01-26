السوداني يغادر بغداد متوجهاً الى فرنسا من أجل تعزيز التعاون مع بلدان العالم

2023/01/26 | 11:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، صباح اليوم الخميس، العاصمة بغداد متوجهاً الى فرنسا.وقال مصدر أمني: إن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني غادر بغداد متوجها الى العاصمة الباريسية في فرنسا”.ويجري رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، … Readmore

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