الأمن الوطني يُطيح بشبكة لتزوير وتبديل الدفاتر الإمتحانية

2023/01/26 | 11:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلن جهاز الأمن الوطني في بغداد، اليوم الخميس، الإطاحة بشبكة لتزوير وتبديل الدفاتر الامتحانية بحوزتها 280 دفتراً.وذكر بيان للامن الوطني تلقاه / المركز الخبري الوطني/،انه “إستناداً إلى معلومات إستخبارية […]

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