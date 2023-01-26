2023/01/26 | 11:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، تنفيذ عمليَّات ضبطٍ بحقِّ مُوظَّفين في كهرباء وصندوق إسكان ذي قار وبلديَّة الموصل، مُتلبِّسين بجريمة الرشوة.وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة: ضبط 4 موظفين في ذي قار ونينوى بينهم كاتب عدل المركز الخبري الوطني.

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