المياحي: وزير النفط أتخذ خطوة مهمة باتجاه دعم القطاع الخاص

2023/01/26 | 12:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اثنى النائب عن كتلة السند الوطني عزيز شريف المياحي، على قرار وزير النفط باستئناف تجهيز 275 معملاً في قطاع الإنشاءات الخاص بالوقود، معتبرا اياه بالخطوة المهمة باتجاه دعم القطاع الخاص والصناعة المحلية.

وقال المياحي في بيان لمكتبه الاعلامي، اننا سبق وان طالبنا بخطابات وكتب رسمية وبيانات صحفية باعادة حصص الوقود الى المعامل الاهلية والقطاع الخاص لما له من اهمية في دعم الصناعة المحلية ، لما تسبب به قرار قطع الحصص الوقودية من خسائر كبيرة لتلك المعامل وقطع ارزاق الاف العوائل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة”.

واضاف المياحي، ان “إعادة إطلاق تلك الحصص هي خطوة مهمة وشجاعة من السيد الوزير في هذه المرحلة لدعم الصناعة المحلية ما يسهم في تقليل أضرار ارتفاع سعر الصرف للدولار مقابل الدينار من ارتفاع أسعار السلع والمواد الانشائية في السوق وبما يسهم في تحقيق جزء من مهم من البرنامج الحكومي في دعم القطاعات الحيوية محليا وتوفير فرص العمل لتقليل نسب البطالة”.

واكد المياحي، على “اهمية اتباع هذه الخطوة بخطوات اخرى لا تقل اهمية عنها في سبيل تخفيف أعباء الروتين والتسهيلات اللازمة لضمان اعادة تنشيط قطاع الإنشاءات وباقي القطاعات الحيوية بالبلد”.

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