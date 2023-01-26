2023/01/26 | 12:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف قاضي محكمة تحقيق الكرخ القاضي الأول ضياء جعفر عن صدور توجيهات جديدة من رئيس مجلس القضاء الأعلى بشأن استرداد الأموال، وفيما أوضح إجراءات رفع الحجز عن بعض أملاك أحد المتهمين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محكمة تحقيق الكرخ: صدور توجيهات جديد لاسترداد المبالغ المالية المركز الخبري الوطني.

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