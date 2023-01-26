الداخلية تصدر أمراً إداريا بمنح العلاوة السنوية للموظفين المدنيين

2023/01/26 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أمراً إداريا بمنح العلاوة السنوية للموظفين المدنيين في الوزارة.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي اصدر الأمر الإداري ذي العدد (8622) في 2023/1/23 الخاص بمنح العلاوة السنوية للموظفين المدنيين المنسوبين إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ مديرية المرور".

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