المرور تنوه لقطع جسر الطابقين باتجاه تقاطع المصافي في بغداد

2023/01/26 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، تنويهاً لقطع جسر الطابقين باتجاه تقاطع المصافي وسط العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "سيتم قطع جسر الطابقين للسير القادم من ساحة الإمام الحسين بأتجاه تقاطع المصافي لوجود أعمال صيانة من قبل كوادر أمانة بغداد_دائرة الطرق والجسور".

واضافت أنه "يبدء القطع لغرض أعمال الصيانة مساء اليوم في الساعة السادسة مساءاً".

تحرير: أ.ق

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