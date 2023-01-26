السوداني يوافق على تكليف 4 سفراء بمناصب وكلاء في وزارة الخارجية (وثيقة)

2023/01/26 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على تكليف 4 سفراء بمناصب وكلاء في وزارة الخارجية.

وبحسب وثيقة صادرة من مكتب السوداني بتاريخ 25 من الشهر الحالي وحصلت عليها (بغداد اليوم)، أنه "بناء على مقتضيات المصلحة العامة وإستناداً إلى رئيس مجلس الوزراء بموجب الصلاحيات المخولة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (235) لسنة 2016 تقرر تكليف السفراء المدرجة أسماؤهم أدناه بمهام وكيل وزارة الخارجية وفقاً للمهام المؤشرة أزاء إسم كل منهم".

أدناه نص الوثيقة:

تحرير: أ.ق

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