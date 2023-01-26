السعودية.. إحباط محاولة تهريب 3 ملايين حبة كبتاغون مخبأة في

2023/01/26 | 12:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، الخميس، عن "إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون بلغت 2,972,400 حبة، عثر عليها مخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء".

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