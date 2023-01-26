التخطيط تكشف لـ(ايرث نيوز) موعد إجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العراق

2023/01/26 | 12:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت وزارة التخطي، اليوم الخميس، موعد إجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العراق.وقال المتحدث بأسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، في حديث لوكالة ايرث نيوز إن “تأخر اجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العراق لحد الآن اسبابه مختلفة، فمرة تكون اسباب سياسية واخرى مالية و صحية وامنية فكل هذه الاسباب اجتمعت خلال […]

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