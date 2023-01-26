رئيس الإمارات يجري في باكستان مباحثات حول التعاون والتطورات الاقليمية والدولية

2023/01/26 | 12:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة وزّعها ديوان الرئاسة في الإمارات للرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان (يمين) مستقبلا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في أبوظبي في 12 كانون الثاني/يناير 2023 © ديوان الرئاسة لدولة الإمارات/ا ف ب حمد الكعبي ابوظبي (أ ف ب) – الزمان – اجرى اليوم الخميس الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل […]

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