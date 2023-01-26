أعمال صغيرة وأحلام كبيرة… عراقيات يتخطين الحواجز في مشاريعهنّ الخاصة

2023/01/26 | 12:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصممة الأزياء العراقية آلاء عادل تعمل في مشغلها في بغداد في 11 كانون الثاني/يناير 2023 © ا ف ب صباح عرار بغداد (أ ف ب) – حين أطلقت العراقية آلاء عادل قبل أشهر دارها الخاص لتصميم الأزياء، لم تكن التحديات سهلة، إذ بالإضافة إلى العقبات التي تواجه الشباب عامةً في سوق العمل في بلد يشهد […]

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